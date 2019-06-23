الإمارات الأولى على مستوى الخليج في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أن توفير الدعم للمؤسسات المالية في الإمارات يأتي وفق أرقى المعايير العالمية وفي صدارة أهدافنا.

وأضاف بمناسبة الإعلان عن إطلاق برنامج الإبلاغ الجديد goAML : "نفخر بأن تكون الإمارات الدولة الأولى خليجيا التي تدشن برنامج goAML لجمع وتحليل المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأشار إلى أن برنامج goAML يتكامل مع وحدة المعلومات المالية في مصرف الإمارات المركزي، ومن شأنه رفع مستوى البنية التحتية التكنولوجية إلى آفاق جديدة وتعزيز التعاون على مستوى الإمارات.

وقال: "يمكننا من خلاله رصد الاتجاهات بشكل أفضل عند تحليل تقارير الأنشطة المشبوهة للحد من التهديدات المحتملة وبمعدلات أكثر كفاءة".

وتابع مبارك راشد المنصوري، وفقا لوكالة "وام" أنه من خلال تعاون المصرف المركزي مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تم تصميم هذا البرنامج بشكل خاص يتناسب مع متطلبات إطار عمل مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات والجهات المعنية.