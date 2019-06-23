مرشح المعارضة يفوز للمرة الثانية في إنتخابات بلدية إسطنبول

قالت قناة سي.إن.إن ترك الإخبارية، أن مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو متقدم في إعادة انتخابات بلدية اسطنبول بواقع 53.6% مقابل 45.4% لمرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم بعد إحصاء 94.5% من الأصوات.

وأقر مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم بهزيمته، وهنأ منافسه مرشح المعارضة إمام أوغلو وعبر عن أمله في أن يخدم المدينة جيدا.

وكانت انتهت في جولة الإعادة لرئاسة بلدية اسطنبول وسط إقبال كبير من ناخبي المدينة على التصويت للمرشحين الرئيسيين بن علي يلدرم، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض.

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وبدأت عمليات فرز الأصوات فور انتهاء التصويت على أن تصدر النتائج الأولية مساء اليوم.

وبحسب الهيئة العليا للانتخابات فقد تجاوز عدد الذين يحق لهم التصويت في انتخابات اليوم 10 ملايين ونصف المليون ناخب، أدلوا بأصواتهم في 31 ألف مركز انتخابي، ضمن 39 قضاء في ولاية اسطنبول.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات أبطلت فوز إمام أوغلو في انتخابات 31 مارس الماضية بعد طعون تقدم بها الحزب الحاكم بدعوى وجود مخالفات شابت الانتخابات، وهو ما نفته المعارضة ووصفت قرار إعادة الانتخابات بالانقلاب على الديمقراطية.