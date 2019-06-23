بلدية إسطنبول.. أكرم أوغلو يكتسح مرشح أردوغان

أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات المحلية المعادة على منصب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، تقدم مرشح المعارضة، أكرم إمام أوغلو، على منافسه بن علي يلدريم، مرشح الحزب الحاكم.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، التي تقوم بتغطية إعلان النتائج فور رفع الحظر في تمام الساعة الـ19:15 بالتوقيت المحلي (16:15 ت.غ).

وأظهرت النتائج الأولية بعد فتح 95.23% من صناديق الاقتراع، أظهرت حصول إمام أوغلو مرشح "تحالف الأمة" المعارض (مكون من حزبي الشعب الجمهوري، والخير)، على 53.68%، بينما حصل يلدريم، مرشح "تحالف الجمهور" (مكون من العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية) على 45.40%..

وقالت قناة "سي.إن.إن ترك" إن مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو متقدم في إعادة انتخابات بلدية إسطنبول بواقع 53.6% مقابل 45.4% لمرشح الحزب الحاكم بعد إحصاء 94.5% من الأصوات.

وقالت القناة في نبأ عاجل لها إن مرشح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في انتخابات إسطنبول يلدريم هنأ مرشح المعارضة إمام أوغلو وعبر عن أمله في أن يخدم المدينة جيدا.