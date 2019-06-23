حركة فتح تدعو مصر لتقديم اليات تلزم حماس ببنود المصالحة

دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، مصر، إلى تقديم آليات تلزم حركة حماس بتطبيق بنود المصالحة والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

وترعى مصر جهود المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، لإنهاء الإنقسام الجغرافي والسياسي بين الجانبين، عقب سيطرة الأخيرة على قطاع غزة إبان أحداث العام 2006، في ظل محاولات دولية وأممية ترعاها مصر لإتمام المصالحة بين الطرفين.

وقال الرجوب في تصريح صحفي إن لم تقبل حماس بتطبيق بنود اتفاقية المصالحة، فعلى مصر تقديم آليات ملزمة، من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه العام 2017 أو الذهاب إلى انتخابات، ومن يفوز يتحمل كافة المسؤوليات .

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وأضاف "يجب على حماس إزالة كافة مظاهر سيطرتها على الأرض في قطاع غزة، تمهيدًا لممارسة الحكومة لمسؤولياتها كافة، قبل انطلاق المشاورات من أجل عقد الانتخابات التشريعية في البداية، ثم الذهاب إلى انتخابات رئاسية".

وطالب الرجوب ببناء شراكة حقيقية بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية، من أجل التصدي بكل حزم لصفقة القرن، وكل المشاريع التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية .

وأكد أن الوضع الفلسطيني يتطلب مصالحة فورية .. مشددًا على ضرورة إزالة كافة الخلافات خاصة في ظل هذه المرحلة الصعبة والحرجة التي تواجه القضية الفلسطينية .