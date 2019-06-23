رئيس ألمانيا: سنواجه الكراهية والتحريض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل دعا الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير إلى مقاومة مجتمعية ضد الكراهية وعمليات التحريض، في أعقاب مقتل حاكم مقاطعة كاسل فالتر لوبكه.

وقال شتاينماير أمس، خلال حفل استقبال بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الاتحاد الألماني لرعاية مقابر ضحايا الحرب «عندما يتم تهديد ومهاجمة ممثلي ديمقراطيتنا يوميا، ولا سيما المتطوعين، وعندما يتم سب عمد المدن وساسة محليين، يعد ذلك إشارة إنذار لديمقراطيتنا».

وشدد الرئيس الاتحادي على أنه لا بد من التكاتف ودعم الأشخاص الذين يعملون لأجل البلاد، وتطرق لواقعة مقتل لوبكه، وقال «يجب أن نخجل من أنفسنا، لأنه لم يتسن لنا حماية فالتر لوبكه».