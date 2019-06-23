42 قتيلا بين الدواعش في بحيرة تشاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تمكنت قوة متعددة الجنسيات بدول غرب أفريقيا أمس من قتل 42 عنصرا من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في منطقة بحيرة تشاد، التي تضم تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا.

وقالت القوة في بيان لها «إنها قتلت المسلحين خلال عملية لمحاربة المتمردين في جزيرة دورون نايرا في بحيرة تشاد».

يذكر أن منطقة بحيرة تشاد تشهد عددا من الهجمات التي تقودها حركة «بوكوحرام» الإرهابية، حيث وصلت حصيلة الضحايا في حوض بحيرة تشاد منذ عام 2009 إلى نحو 27 ألف قتيل، إضافة إلى تشريد نحو 6.2 ملايين شخص. وتشن «بوكوحرام» هجمات متكررة في شمال وشمال شرق نيجيريا، بالإضافة إلى هجمات على أراضي النيجر والكاميرون وتشاد المجاورة.