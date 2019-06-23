الرئيس الفلبيني لأمريكا والصين: كفاكم خلافات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي «إنه على الولايات المتحدة والصين تسوية التوترات التجارية المتصاعدة بينهما قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة».

وأوردت وكالة أنباء بلومبيرج الأمريكية أن دوتيرتي أخبر نظراءه في جنوب شرق آسيا خلال اجتماع في العاصمة التايلاندية بانكوك «أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تخلق حالة من عدم الاستقرار، وأنها تؤثر على النمو العالمي، ويمكن أن تعوق عمليات التكامل الاقتصادي الجارية».

وقال دوتيرتي «يجب على الولايات المتحدة والصين على حد سواء القيام بالأمر الصحيح وتسوية خلافاتهما قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة، ويجب علينا في آسيان تعزيز دعمنا لنظام تجاري متعدد الأطراف ومفتوح وقائم على قواعد».