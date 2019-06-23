انقلاب فاشل يقتل قائد الجيش الإثيوبي برصاص حارسه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أديس أبابا

أعلنت الحكومة الإثيوبية أمس مقتل رئيس ولاية أمهرة ورئيس أركان الجيش الإثيوبي في محاولة انقلاب في ولاية أمهرة شمال البلاد.

وقال نيجوسو تيلاهون، أحد المتحدثين باسم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد «إن المهاجمين كانوا يحاولون انتزاع السلطة من الحكومة الإقليمية في محاولة انقلاب وقعت الليلة الماضية، بقيادة قائد الجيش في المنطقة».

وقتل رئيس الولاية ومستشاره في العاصمة الإقليمية، بحر دار، بينما قتل قائد القوات المسلحة الإثيوبية برصاص حارسه الشخصي في العاصمة، أديس أبابا، وأضاف نيجوسو يعتقد أن الهجومين لهما صلة ببعضهما البعض، وتوقف الانترنت بشكل واسع في إثيوبيا أمس.

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وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن في وقت سابق أن رئيس الأركان في البلاد، الجنرال سيري ميكونين، تعرض لاعتداء في محاولة انقلاب فاشلة

وأوردت صحيفة «إثيوبيا أوبزرفر» الإثيوبية أن أبي قال في خطاب متلفز ألقاه بعد منتصف ليل أمس، مرتديا الزي العسكري، إنه حدثت وفيات وإصابات في محاولة الانقلاب في بحر دار، عاصمة ولاية أمهرة، مضيفا أن الهجوم على سيري مرتبط بمحاولة الانقلاب في الولاية الواقعة شمالي البلاد.

وأوضح آبي أحمد أن سيري تعرض للهجوم أثناء محاولته تنسيق وقيادة الرد على محاولة الانقلاب في بحر دار، وقال آبي «إنه تم اعتقال الأفراد الذين نفذوا الهجوم».

الانقلاب.. لماذا؟