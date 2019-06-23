الغزواني يفوز برئاسة موريتانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن المرشح الرئاسي في موريتانيا محمد ولد الغزواني المدعوم من الأغلبية الحاكمة أمس فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت جولتها الأولى أمس الأول.
وقال ولد الغزواني، في تصريح مقتضب أمام أنصاره في ختام سهرة انتخابية انتهت فجر أمس بمركز المؤتمرات بنواكشوط وإلى جانبه الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبدالعزيز «لقد حققنا الفوز في هذه الانتخابات وأشكر الشعب الموريتاني على هذه الثقة» .
وأضاف «لم يتبق من الفرز سوى 20% وهذه النسبة لن تغير النتيجة»، ووعد باستمرار «نهج الإصلاح» في إشارة إلى نهج سلفه الرئيس ولد عبدالعزيز.
وأظهرت نتائج أولية غير رسمية حصول ولد الغزواني على أكثر من 50% من الأصوات في نحو 90% من مجموع مراكز الاقتراع التي سيتم فرزها، وحصول مرشحي المعارضة سيد محمد ولد بوبكر وبيرام ولد الداه ولد أعبيد على أكثر من 18% لكل منهما، وحصول كان حاميدو بابا على نحو 8%، وولد مولود على أقل من 3%.
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