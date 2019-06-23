أمريكا لطهران: حكمتنا ليست ضعفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تل أبيب

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إيران أمس، قائلا إنه ينبغي عليها ألا «تخطئ فهم الحكمة والتعقل الأمريكيين على أنهما ضعف»، وذلك بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضربات ضد أهداف إيرانية الجمعة الماضي.

وقال بولتون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس «لم يمنحهم أحد رخصة صيد في الشرق الأوسط».

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وكان ترمب أعلن إنه قرر إلغاء ضربات عسكرية ضد إيران خشية سقوط ضحايا، حيث أخبرته تقديرات للجيش الأمريكي بأنه من المحتمل أن تتسبب الضربات في سقوط 150 ضحية، وإن ذلك سوف يكون ردا «غير متناسب» مع إسقاط إيران لطائرة مسيرة أمريكية الأسبوع الماضي.

وفي تكرار لتأكيد التعليقات التي أدلى بها ترمب، قال بولتون «جيشنا أعيد بناؤه، إنه جديد ومتأهب للانطلاق، إنه الأفضل إلى حد كبير في العالم»، وأضاف أن «العقوبات قاسية، وأضيف المزيد الليلة الماضية، لا يمكن لإيران أبدا امتلاك أسلحة نووية، لا ضد الولايات المتحدة ولا ضد العالم».

ومن ناحيته قال نتنياهو إنه بعد إلغاء العقوبات المفروضة ضد إيران، وقبل أحداث الأسابيع الأخيرة، شهدت إسرائيل «انفجارا من الإرهاب والعدوان. أطلقت القوات الإيرانية عشرات الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية، وأرسلت طائرات بدون طيار إلى المجال الجوي الإسرائيلي».

ومن المقرر أن يشارك بولتون اليوم وغدا في قمة في القدس مع مستشاري الأمن القومي من إسرائيل وروسيا.