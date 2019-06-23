الجيش اليمني يسيطر على سلسلة جبال الدوير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشهد جبهات مريس وباب غلق غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع جنوبا، وقانية بالبيضاء، وكتاف بصعدة، المعقل الرئيس للحوثي، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وأكد مصدر محلي أن قوات من وحدات اللواء 83 مدفعية واللواء الرابع احتياط مسنودة بقوات الحزام الأمني بالضالع والمقاومة الجنوبية، حققت تقدما محدودا في بعض المواقع، وتمكنت من تحرير مرتفعات «التباب الحمر» وإحدى التباب بجبل الدوير، بعد أن شنت هجوما عنيفا على مواقع ميليشيات الحوثي في سلسلة جبال الدوير باتجاه باب غلق غرب مديرية قعطبة.

وأدت المواجهات إلى مقتل أربعة من عناصر الميليشيات الحوثية، بينهم قيادي ميداني، وجرح آخرين، وتم انتشال جثة القيادي الحوثي من قبل الجيش اليمني. وقتل اثنان من القوات الحكومية أحدهما قيادي ميداني، قائد سرية المدفعية في اللواء الرابع احتياط ويدعى محمد البيل، وآخر جندي من اللواء 83 مدفعية ويدعى محمد الضحياني.

وتجددت المواجهات بين الجيش وميليشيات الحوثي بأطراف القهرة بالمحور الشرقي لجبهة مريس. وأكد مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة أصيل السقلدي بصفحته على الفيس بوك أن قوات العمالقة كبدت الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وفجرت ميليشيات الحوثي جسرا في الطريق العام غرب مديرية قعطبة، يربط بين محافظتي الضالع وإب، فيما واصلت منع المواطنين من المرور من وإلى مدينة قعطبة في سليم والفاخر.

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وكانت ميليشيات الحوثي فجرت خلال رمضان الماضي ثلاثة جسور، في منطقة «قردح»، في طريق مريس، وجسرين آخرين في منطقة «المعزوب» بمديرية قعطبة.

من جهة أخرى أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن التعاون بين المنظمة الدولية والحكومة اليمنية يشكل «مفتاح الحل» للأزمة في اليمن، وقال في رسالة إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إنه أخذ بالاعتبار أسباب قلق الحكومة اليمنية لأداء المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بشأن إجراءات تنفيذ اتفاق ستوكهولم بخصوص ميناء الحديدة، وأشاد بالمرونة والتعاون اللذين أظهرتهما الحكومة اليمنية، مؤكدا أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب اليمني.

مشاهدات يمنية

• قوبلت جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من قبل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وعدد من معاونيه في مدينة الحديدة الساحلية بسخرية واسعة من قبل اليمنيين، وتقول الميليشيات إنها تحاكم ترمب على خلفية مقتل قيادي في الجماعة هو صالح الصماد بغارة جوية في الحديدة قبل أكثر من عام، وعقدت المحكمة الجزائية في المدينة جلستها الثالثة لمحاكمة ترمب وعدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية.

• انتزعت وحدة هندسية تابعة لقوات الجيش الوطني 27 عبوة ناسفة محلية الصنع زرعتها ميليشيات الحوثي في محيط مستشفى الحمد شرق مدينة تعز.

• ميليشيات الحوثي تواصل اعتقال ثمانية من عمال مركز سيتي ماكس التجاري بالعاصمة صنعاء منذ العشر الأواخر من رمضان المبارك الماضي.