براميل روسية متفجرة على اللاذقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت القوات الروسية في سوريا أنها بدأت هجوما على مواقع للمعارضة في ريف اللاذقية الشمالي أمس، وبدعم من قوات الحرس الجمهوري التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد.

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وذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للقوات الروسية في سوريا «أن القوات الخاصة الروسية بقيادة اللواء يفجيني بريجوزين بدأت هجوما على منطقة كبينة فجر أمس، لانتزاعها ولا يزال الهجوم مستمرا بدعم مباشر من القاذفات الاستراتيجية الروسية بشكل مكثف وبمساعدة من قوات الحرس الجمهوري التي تتبع ماهر الأسد».

وتكبدت القوات الحكومية والمجموعات الموالية لها خسائر كبيرة منذ منتصف الشهر الماضي، حيث شنت عمليات عسكرية عدة كللت جميعها بالفشل وسقوط عشرات القتلى والجرحى. وقال مصدر في الجبهة الساحلية التابعة للجيش السوري الحر المعارض، رفض ذكر اسمه: «فشلت القوات الحكومية السورية والروسية بتحقيق أي تقدم على الجبهة الساحلية وتكبدت خسائر كبيرة، وألقت 10 طائرات مروحية بإلقاء براميل متفجرة وألغام بحرية على محور الكبينة بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي».

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: «إن انفجارا جديدا ضرب مدينة الباب شمال شرق حلب، أسفر عن إصابة 13 شخصا بجروح مختلفة، وأشار إلى أن الحادثة وقعت نهار أمس، بعد انفجار دراجة نارية مفخخة في المدينة».