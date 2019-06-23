الكويت وأمريكا تبحثان أنشطة طهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الكويت
بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر الصباح أمس، مع المبعوث الأمريكي مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية المكلف بجوانب نشاطات إيران براين هوك، الوضع في المنطقة.
وذكر بيان صادر عن الجيش الكويتي أن الاجتماع، والذي جرى في قصر السيف بالكويت، تناول الأمور ذات الاهتمام المشترك.
ووصل هوك إلى الكويت أمس الأول لبحث الهجمات الأخيرة على ناقلتي النفط في خليج عمان، والتصعيد القائم في المنطقة.
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