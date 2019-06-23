كريبس: تصاعد الهجمات الالكترونية الإيرانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صعد قراصنة الانترنت الإيرانيون المدعومون من الدولة الهجمات الالكترونية على الولايات المتحدة، وفقا للإدارة الالكترونية في وزارة الأمن الداخلي.

وصرح مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية كريستوفر كريبس أمس في بيان بأن هناك «ارتفاعا في النشاط السيبراني الخبيث الموجه إلى الصناعات والوكالات الحكومية الأمريكية من قبل العناصر الإيرانية ووكلاء النظام الإيراني»، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبيرج.

وتأتي أنباء الهجمات الالكترونية المتزايدة التي تقوم بها إيران وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تعود إلى انسحاب الولايات المتحدة قبل عام من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.