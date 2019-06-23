مصدر أمني عراقي: تفكيك ثلاث عبوات ناسفة في محافظة صلاح الدين

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بتفكيك ثلاث عبوات ناسفة في مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية

نيوز" العراقية، إنه في عملية استباقية لتفتيش جزيرة "مكيشيفة" في مدينة سامراء تمالعثور على ثلاث عبوات ناسفة، وتم تفكيكها.ودمرت القوات الأمنية العراقية، في وقت سابق، 10 أنفاق، وقتلت إرهابيين كانوا داخل كهوف، في عمليات نوعية بين محافظتي نينوى وصلاح الدين.