هزيمة مرشح أردوغان في انتخابات إسطنبول المعادة

أظهر فرز 95 % من الأصوات في انتخابات الإعادة بإسطنبول عن تقدم مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلوا بفارق واضح عن مرشح الحزب الحاكم.

وحصل مرشح حزب الشعب الجمهوري على 53.6 في المئة من الأصوات مقابل 45.4 في المئة لمرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن يلدريم أقر بتقدم منافسه المعارض في الانتخابات.

وتعد هذه النتائج صفعة قوية للرئيس رجب طيب أردوغان الذي ضغط على

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اللجنة العليا للانتخابات من أجل إعادة الاقتراع في المدينة التي كانت خزانا انتخابيا للحزب الحاكم بعد خسارة مرشحه.

وأثار قرار إعادة الانتخابات انتقادات دولية واتهامات من المعارضة بتآكل سيادة القانون، وخرج سكان في عدد من المناطق إلى الشوارع وهم يقرعون الأواني احتجاجا على ذلك.

وكرر أردوغان اعتقاده بأن "من يفوز بإسطنبول يفوز بتركيا"، مما يعني

أن خسارة المدينة مرة ثانية ستمثل حرجا لأردوغان وقد تضعف ما بدا حتى وقت قريب أنها قبضته الحديدية على السلطة، علما أنه تولى منصب رئيس بلدية إسطنبول في التسعينيات.

ويعاني الاقتصاد التركي حالة ركود، وهددت الولايات المتحدة، حليفة تركيا في حلف شمال الأطلسي، بفرض عقوبات إذا مضى أردوغان في شراء منظومة دفاع صاروخي روسية.

وقد تلقي خسارة ثانية لحزب العدالة والتنمية مزيدًا من الضوء على ما وصفه مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة البلدية أكرم إمام أوغلو، بأنه تبديد لمليارات الليرات في بلدية إسطنبول التي تبلغ ميزانيتها حوالي 4 مليارات دولار.