أظهر فرز 95 % من الأصوات في انتخابات الإعادة بإسطنبول عن تقدم مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلوا بفارق واضح عن مرشح الحزب الحاكم.
وحصل مرشح حزب الشعب الجمهوري على 53.6 في المئة من الأصوات مقابل 45.4 في المئة لمرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن يلدريم أقر بتقدم منافسه المعارض في الانتخابات.
وتعد هذه النتائج صفعة قوية للرئيس رجب طيب أردوغان الذي ضغط على
وأثار قرار إعادة الانتخابات انتقادات دولية واتهامات من المعارضة بتآكل سيادة القانون، وخرج سكان في عدد من المناطق إلى الشوارع وهم يقرعون الأواني احتجاجا على ذلك.
وكرر أردوغان اعتقاده بأن "من يفوز بإسطنبول يفوز بتركيا"، مما يعني
ويعاني الاقتصاد التركي حالة ركود، وهددت الولايات المتحدة، حليفة تركيا في حلف شمال الأطلسي، بفرض عقوبات إذا مضى أردوغان في شراء منظومة دفاع صاروخي روسية.
وقد تلقي خسارة ثانية لحزب العدالة والتنمية مزيدًا من الضوء على ما وصفه مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة البلدية أكرم إمام أوغلو، بأنه تبديد لمليارات الليرات في بلدية إسطنبول التي تبلغ ميزانيتها حوالي 4 مليارات دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر هزيمة مرشح أردوغان في انتخابات إسطنبول المعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.