شهدت الجزائر، اليوم الأحد، بدء أعمال ملتقى إقليمي حول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والذى تنظمه وزارة الدفاع الجزائرية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاءفي المنظمة وهيئات جزائرية وخبراء جزائريين وأجانب.
ويهدف ملتقى حظر الأسلحة الذي يستمر ثلاثة أيام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى تحفيز تجسيد التزامات
ويتضمن برنامج الملتقى جلسات حول تجارب مختلف الدول الأفريقية فيما يخص إدارة الأمن في الصناعات الكيميائية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تشهد بدء ملتقى إقليمى حول حظر الأسلحة الكيميائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.