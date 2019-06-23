بعد إسقاط طائرة أمريكية.. البرلمان الإيراني يمتدح الحرس الثوري

امتدح المشرعون الإيرانيون فيلق الحرس الثوري لإسقاطهم طائرة استطلاع من طراز RQ-4 جلوبال هوك أمريكية بدون طيار فوق المياه الإقليمية الجنوبية للبلاد قبالة ساحل مقاطعة هرمزجان، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

وأعرب 250 من أعضاء المجلس (البرلمان) الإيراني في بيان صدر يوم الأحد، عن دعمهم الكامل للعملية الدفاعية للحرس الثوري الإيراني ، وقال المشرعون :"إن استجابة الحرس الثوري الإيراني لتوغل الطائرات بدون طيار ، والتي غيرت

"المعادلات العسكرية والسياسية في العالم" ، كانت مجرد جزء من قوة الدفاع الإيرانية".

وأضاف البيان أن إسقاط الطائرة المتطورة بدون طيار عطل "معادلات الحرب النفسية" التي تم شنها على إيران وسيمنع مثل هذه الانتهاكات للمجال الجوي الإيراني في المستقبل.

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كما حثوا الولايات المتحدة وحلفائها على التوقف عن تكرار أخطائهم السابقة والاعتراف، بدلاً من

ذلك ، بقوة إيران ووضعها الأمني ​​المناسب.

بشكل منفصل ، قال مسعود بيزشكيان ، نائب رئيس البرلمان الإيراني ، "إن أمريكا هي الإرهابي الحقيقي في العالم من خلال نشر الفوضى في البلدان ، ومنح أسلحة متطورة للجماعات الإرهابية ، مما تسبب في انعدام الأمن ، وما زال يقول" تعال ، دعنا نتفاوض ".

تم إسقاط الطائرة الأمريكية بدون طيار من قبل نظام الدفاع الجوي الإيراني الأصلي خرداد 3 بعد خرقها المجال الجوي للبلاد في مهمة تجسس على الرغم من تحذيرات الحرس الثوري الكثيرة.