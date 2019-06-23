حسان رابحي: الحكومة الجزائرية تسعى لتحسين الأحوال المعيشية

قال حسان رابحي وزير الاتصال و الإعلام الناطق باسم الحكومة الجزائرية، :"إن الحكومة الحالية تعكف على تصريف أعمال الدولة بكل مسئولية واقتدار"، حيث بادرت بجملة من القرارات تسعى إلى التكفل باهتمامات المواطن وتحسين معيشته.

وأضاف رابحي - في تصريحات اليوم الأحد:"أن

الحكومة تعمل على إخبار الرأي العام حول ما تقوم به من خلال مختلف البيانات التي تصدر مباشرة بعد عقد الاجتماعات الوزارية المشتركة التي يشرف عليها الوزير الأول رئيس الوزراء.وشدد على دور الصحافة ومسئوليتها خاصة في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، قائلًا: "أقدر عمل الصحافة ونتمنى أن يتحلى الصحفي بالمسئولية بالنظر لما تمر به البلاد وما تحتاجه من توافق في الرؤى؛ لتخطي هذه المرحلة لما فيه خير والاستقرار وكل شروط الارتقاء إلى مرحلة نوعية يستفيد منها المواطن في مختلف المجالات الاقتصادية و السياسية والثقافية.