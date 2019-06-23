الارشيف / اخبار العالم

قتلي وجرحي في مواجهات بين الحوثيين والجيش اليمني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

لقي عدد من عناصر مليشيات الحوثي بينهم قيادي مصرعهم، اليوم الأحد 23 يونيو، بنيران قوات الجيش اليمني، في مدينة تعز جنوب غرب البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر

نت"، أن قوات الجيش هاجمت مواقع مليشيا الحوثي في الجبهات الشرقية والشمالية لمدينة تعز، وشاركت مدفعية الجيش في الهجوم، وقصفت
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
مواقع وتعزيزات لها، ما أسفر عن مقتل 11 عنصرًا من المليشيا، بينهم القيادي الميداني المدعو أبو قصي، وجرح عشرات آخرين.

كما تمكنت الفرق الهندسية للجيش من تفكيك شبكات ألغام أرضية زرعتها المليشيا الحوثية، في "جولة قصر" شرقي المدينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلي وجرحي في مواجهات بين الحوثيين والجيش اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا