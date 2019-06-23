قتلي وجرحي في مواجهات بين الحوثيين والجيش اليمني

لقي عدد من عناصر مليشيات الحوثي بينهم قيادي مصرعهم، اليوم الأحد 23 يونيو، بنيران قوات الجيش اليمني، في مدينة تعز جنوب غرب البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر

نت"، أن قوات الجيش هاجمت مواقع مليشيا الحوثي في الجبهات الشرقية والشمالية لمدينة تعز، وشاركت مدفعية الجيش في الهجوم، وقصفتمواقع وتعزيزات لها، ما أسفر عن مقتل 11 عنصرًا من المليشيا، بينهم القيادي الميداني المدعو أبو قصي، وجرح عشرات آخرين.

كما تمكنت الفرق الهندسية للجيش من تفكيك شبكات ألغام أرضية زرعتها المليشيا الحوثية، في "جولة قصر" شرقي المدينة.