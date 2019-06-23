قتيل وجرحى في إطلاق نار في ولاية إنديانا الأميركية

لقي شخص حتفه وأُصيب ما لا يقل عن عشرة أشخاص آخرين، اليوم الأحد، جراء إطلاق نار قبالة حانة في ولاية إنديانا الأميركية.

وقالت شرطة الولاية على "تويتر"، إنه "جرى إطلاق النار قرابة الساعة الثانية صباح اليوم في مدينة ساوث باند، وكان هناك ما بين 50 إلى 100 شخص في الحانة في ذلك التوقيت، مضيفة لم يتم التعرف بعد على سبب الحادثة".

اقرأ أيضاً... قتيل وجرحى في إطلاق نار بمدرسة أميركية وتوقيف المشتبهين

وشهدت الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين عمليات عدة لإطلاق النار، أسفرت عشرة منها عن مقتل أكثر من 260 شخصاً على الأقل، فضلاً عن عشرات المصابين.