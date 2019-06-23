أميركا تحض العالم على الضغط على إيران "لخفض التصعيد"

حض المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك في الكويت الأحد، دول العالم على الضغط على إيران "لخفض التصعيد"، مؤكداً أن بلاده لا تسعى لنزاع مسلح ضد طهران.

وقال هوك للصحافيين في ختام لقاء مع مسؤولين كويتيين: "نشجع كل الدول على استخدام جهودها الدبلوماسية لحض إيران على خفض التصعيد ومقابلة الدبلوماسية بالدبلوماسية".

وأكد المسؤول الأميركي أن بلاده "غير مهتمة (...) بنزاع عسكري ضد إيران، عززنا وضع قواتنا في المنطقة لأهداف بحت دفاعية".

وبحسب هوك، فإنّه يتوجّب على إيران أن تتصرّف كدولة طبيعية "أقل منها كقضية ثورية"، موضحاً: "إن كان بإمكاننا تخيّل إيران مسالمة، فإنه بإمكاننا تخيل شرق أوسط مسالم".

وشدد المبعوث الأميركي على أنّه "لا يوجد قناة خلفية حالياً للتواصل مع إيران، ولم يقم الرئيس بتوجيه رسالة إلى إيران (...) ولكن لدينا الكثير من الدول التي عرضت مساعدتنا في خفض التصعيد، وحض إيران على إنهاء تهديداتها لهذه المنطقة".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الولايات المتحدة في مايو 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015، وإعادتها فرض عقوبات مشددة على إيران، لتحرم طهران من مكاسب اقتصادية انتظرت الحصول عليها من الاتفاق.

Advertisements

وارتفع منسوب التوتر بعد إسقاط إيران الخميس لطائرة مسيّرة أميركية. وتؤكّد طهران أن الطائرة الأميركية اخترقت مجالها الجوي، وهو ما تنفيه واشنطن.

وردّا على إسقاط الطائرة الأميركية، أعدّت واشنطن ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغاها في اللحظات الأخيرة، بحسب ما أعلن على "تويتر".

وفي الإطار، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمحطة "إن.بي.سي نيوز" اليوم الأحد، إنه لم يبعث برسالة إلى طهران ليحذرها من هجوم أميركي ألغاه لاحقاً.

وقال ترامب لبرنامج "واجه الصحافة" على "إن.بي.سي": "لم أبعث بهذه الرسالة"، مضيفاً "لا أسعى للحرب".

ورداً على سؤال عما تريده إيران، قال ترامب: "أعتقد أنهم يريدون التفاوض. أعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة. والصفقة معي نووية... لن يكون بوسعهم امتلاك سلاح نووي. ولا أعتقد أنهم يحبذون الوضع الذي هم فيه حالياً. اقتصادهم متعثر تماماً".

اقرأ أيضاً: بعد إلغاء الضربات العسكرية.. واشنطن "قصفت" إيران إلكترونياً