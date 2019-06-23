الخارجية الفلسطينية: الخطة الاقتصادية الأمريكية انحياز كلي للاحتلال ووعد بلفور جديد

قالت وزارة الخارجية والمغربين الفلسطينية، "إن المشروع الاقتصادي الأميركي تحت مُسمى (الازدهار) يُشكل امتدادا لموقفها السياسي المنحاز بالكامل للاحتلال الإسرائيلي وسياساته، في إعادة إنتاج لمقولات ومفاهيم ومرتكزات وعد بلفور المشؤوم".



وأضافت الخارجية في بيان وصل الأناضول الأحد، أن "هذا المشروع لا يتحدث عن اقتصاد الدولة الفلسطينية ومقوماته، إنما يُحاول تبييض الاحتلال والاستيطان".



وأشارت في بيانها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يحاول تقييد الاقتصاد الفلسطيني بسلاسل الاحتلال، ويحرمه من أية فرصة للازدهار والتطور".



وتابعت: يوما بعد يوم تتكشف حقيقة النوايا والمواقف الأميركية المُعادية للفلسطينيين وحقوقهم في ما يمكننا تسميته بـ"وعد ترامب المشؤوم" أو "وعد بلفور 2"، الذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني، ويلغي الحقائق والتاريخ والجغرافيا، ويتعامل مع الشعب الفلسطيني كـ(مجموعة سكانية) وجدت بالصدفة".



ومن المقرر أن تعقد ورشة عمل اقتصادية بالعاصمة البحرينية المنامة في 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، دعت إليها الولايات المتحدة، لبحث الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي.



و"صفقة القرن"، هي خطة سلام بين فلسطين وإسرائيل تعتزم أمريكا الكشف عنها نهاية الشهر الجاري.



ولاقت الورشة رفضا ومقاطعة من القيادة والفصائل الفلسطينية كافة، ودعت الدول العربية لمقاطعتها.



المصدر: الاناضول