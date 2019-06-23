ظريف: الفريق “ب” كان يريد استدراج ترامب لحرب مع إيران والحكمة أنقذت الموقف

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يونيو 2019 07:11 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن أدلة عديدة تشير إلى أن “الفريق ب ” كان يريد استدراج ترامب إلى حرب مع إيران ولكن الحكمة أنقذت الموقف.

واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، “الفريق ب” بمحاولة استدراج الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى حرب مع إيران.

وقال ظريف في تغريدة له على “تويتر”، إن “هناك المزيد من البراهين، تتضمن حادث الطائرة المسيرة يوم 26 /5، وشراء القوارب السريعة، والمكالمات التليفونية التي خططت لكي تنسب لإيران الهجمات على السفن، تشير إلى أن الفريق ب، كان يريد استدراج ترامب إلى شرك الحرب مع إيران، ولكن التعقل أنقذ الموقف”.

ولكن ظريف تابع أن “الإرهاب الاقتصادي يجلب التوتر”.

ويضم “الفريق ب” مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون “بولتون” ورئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين” نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان”.

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وأعلن القائد العسكري الإيراني، اللواء غلام علي رشيد، اليوم الأحد أن على الولايات المتحدة الأمريكية التصرف بمسؤولية للحفاظ على حياة أفراد قواتها عن طريق تجنب السلوك الخاطئ في المنطقة.

وفي مقابلة خاصة مع وكالة أنباء “فارس” قال رشيد “إيران تخوض حاليا مواجهة استراتيجية للحفاظ على الاستقرار، وكذلك لتثبيت قدرتها الإقليمية في مواجهة التحالف الأمريكي والصهيوني السعودي”.

وأضاف رشيد “إن أي صراع في منطقة الخليج قد يخرج عن نطاق السيطرة وهذا سيكون تهديدا لأمريكا وقواتها في المنطقة”.

وتصاعد التوتر بين البلدين، عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني يوم الخميس عن إسقاط دفاعاته الجوية طائرة أمريكية بدون طيار انتهكت المجال الجوي الإيراني عند مدخل الخليج في جنوب البلاد.

وفي وقت لاحق، اعترفت القيادة المركزية الأمريكية بأن النظام الصاروخي الإيراني المضاد للطائرات أسقط طائرة بدون طيار تابعة للبحرية الأمريكية كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز.