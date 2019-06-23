كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 24 حزبًا وائتلافًا يعتزمون المشاركة في الانتخابات الوطنية في اليونان يوم 7 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم مجموعه من أربعة وعشرون حزبًا وائتلافًا حزبيًا اسمهم وشعارهم إلى المحكمة العليا في اليونان، معلنون عزمهم على المشاركة في الانتخابات العامة في اليونان في 7 يوليو.

وبشكل أكثر تحديدًا، أعلن عشرين حزبًا عن عزمهم الترشح في الانتخابات، إلى جانب أربعة ائتلافات، تتألف من حزبين على الأقل.

حيث أن الموعد النهائي للأحزاب لتقديم تذاكر نائب الدولة وتذاكر الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية تنتهي يوم الأحد 23 يونيو.

ومن المتوقع أن تعلن المحكمة العليا عن الأحزاب والائتلافات التي لها الحق في المشاركة في الانتخابات البرلمانية يوم الثلاثاء 25 يونيو.

وستُجرى الانتخابات الوطنية في 7 يوليو بعد أسابيع فقط من الانتخابات الأوروبية التي جرت في 26 مايو، عندما فاز حزب الديمقراطية الجديدة الذي ينتمي إلى يمين الوسط بفارق 9.35 نقطة مئوية عن حزب سيريزا اليساري الحاكم.

