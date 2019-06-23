كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على بعد 5 كيلومترات قبالة ساحل كاليفورنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزال قوته 5.6 درجة حوالي 5 كم من مدينة بتروليا الساحلية في شمال كاليفورنيا، لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

حيث شارك الناس رواياتهم عن شعورهم بالهزات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وليس هناك تهديد بحدوث تسونامي، كان مركز الزلزال عمق 9.5 كم، وفقا للمسح الجيولوجي للولايات المتحدة.

حيث أن الهزات متكررة في هذا الجزء من الولايات المتحدة، بالإضافة إلي كونها قريبة من خط الصدع بين لوحات الأرض.

كما أنه كان هناك سلسلة من الزلازل الصغيرة في جنوب كاليفورنيا في يونيو أطلق عليها اسم "سوارماجدون" في وسائل الإعلام.

