كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلشيات الحوثي في الحديدة تحول الحيوانات لألغام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر مصدر عسكري من استخدام الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران الحيوانات وتحويلها لألغام متحركة لسفك الدماء في الحديدة غربي اليمن، وفق ما أورده موقع "نيوز يمن"، اليوم الأحد.

وبحسب الموقع اليمني، انفجر أمس السبت، إبل (جمل) فخخته ميليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، داخل مدينة الحديدة، والذي كشف عن مسلك إرهابي جديد للميليشيات.

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وأكد المصدر أن الميليشيات الحوثية أقدمت على تفخيخ إبل بربط شحنة متفجرات حوله وأطلقته نحو وحدات المقاومة المشتركة المتمركزين في خطوط التماس بشارع الخمسين.

وأوضح أن الميليشيات الإجرامية أطلقت الجمل من أمام عمارة الخامري قرب جولة الحلقة، إلا أن كثرة الحواجز التي كانت الميليشيات وضعتها في الطريق قبل دحرها دفعته إلى تغيير مساره، حيث دخل طريقاً فرعياً وواصل السير في المساحات الترابية صوب مواقع للميليشيات الحوثية نفسها خلف كلية الهندسة.

وقبل وصوله، انفجر بحمولته ما يعني أن العبوات الناسفة كانت مربوطة بصاعق تفجير مؤقت أو أنه تم تفجيره عن بُعد، وفقاً للمصدر.