كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حميدتي" يشكر مصر والسعودية والإمارات على مساعدة الشعب السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دغالو (حميدتي) في مؤتمر صحفي يوم السبت إن مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ساعدت الشعب السوداني دون فرض أي أجندة على السودان.

كما أضاف أن السودان يشارك في التحالف العربي العسكري بقيادة السعودية مع 30000 جندي في اليمن لمحاربة الإرهابيين ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال حميدتي إن المجلس العسكري الانتقالي لا يسعى للاستيلاء على السلطة في السودان ، داعياً إلى تشكيل حكومة انتقالية جديدة حتى يتم تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة من خلال الانتخابات.

ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل 2019 ، حكم المجلس العسكري المؤقت البلاد ، قائلاً إن حكمه قد يستمر لمدة عامين حتى يتم انتخاب حكومة ديمقراطية جديدة.

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وعلي صعيداً آخر ، احتج مئات السودانيين في عدد من المحافظات للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

ومع ذلك ، فقد تصاعد الوضع في السودان منذ 3 يونيو ، عندما قُتل العشرات من المتظاهرين على أيدي قوات الأمن أثناء تفريقهم بعنف اعتصاما خارج مقر وزارة الدفاع.

ومن جانبه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للشركاء الإقليميين في السودان ، الذي انعقد في أديس أبابا يوم الخميس ، إن الاضطرابات في السودان يجب أن تنتهي بحوار سياسي وشامل بين مختلف الأطراف السودانية.

وفي 6 يونيو 2019 ، أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الإفريقي بشأن الوضع السياسي الرادع للسودان ، حسبما ذكرت في بيان.

ووضح المجلس إن التعليق سيظل قائما حتى "التأسيس الفعال" لسلطة انتقالية بقيادة مدنية ، مضيفا أن تشكيل نظام مدني هو "الطريق الوحيد للسودان للخروج من الأزمة الحالية".