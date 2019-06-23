كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استجواب وزير الدفاع الماليزي السابق هشام الدين بشأن صفقات تبادل الأراضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر وزير الدفاع السابق هشام الدين حسين في مقر لجنة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) لاستجوابه بشأن صفقات تبادل الأراضي التي تشمل وزارته السابقة.

وصل عضو البرلمان "سيمبرج" إلى مكتب لجنة مكافحة الفساد الماليزية في الساعة 11:00 اليوم الأحد (23 يونيو)

وقال داتوك سيري هشام الدين، الذي أوقف سيارته قبل دخول المبنى لتحية المراسلين الذين كانوا ينتظرون "سأقدم تعاونًا كاملًا، دون خوف أو خدمة. ليس لدي ما أخفيه"

كما أضاف أنه لم يكن متأكدًا من أنه كام سيتم استجوابه والمدة التي سيستغرقها التحقيق.

وفي 17 مايو، سلمت وزارة الدفاع 14 تقريرًا حول الانقلاب المزعوم المشكوك فيه، بعد تسليمها لتقريرين في وقت سابق.

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وكانت التقارير هي النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق في الحوكمة والمشتريات والمالية التي حققت في 16 صفقة تشمل 1،183 هكتار من الأراضي التابعة لوزارة الدفاع.

وكانت عقود القطع الأرضي، التي عادت لعدة عقود، تتعلق بأراضي الوزارة في مواقع جيدة بالقرب من المدن الكبيرة التي تم تسليمها إلى الشركات الخاصة، في مقابل بناء معسكرات عسكرية في المناطق النائية.

كما قدرت تكلفة المشاريع بـ 4.88 مليار رينجيت ماليزي إلى جانب قيمة الأرض (1.6 مليار دولار سنغافوري).

كما ذكرت النتائج التي توصلت إليها إحدى تقارير المراجعة أنه تم العثور على رئيس وزراء سابق ووزراء دفاع سابقين بشكل واضح في صفقة تبادل الأراضي لتطوير مخيمي موارا توانغ وبنريسين في ساراواك.

وقال وزير الدفاع محمد سابو الشهر الماضي إن 13 من أصل 16 عملية برية نفذت عندما كان السياسيون في باريسان هشام الدين ورئيس الوزراء السابق نجيب رزاق وزيرين للدفاع.

