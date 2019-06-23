كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يكشف الموضوع الذي لم يناقشه مع بن سلمان في الاتصال الأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول استقرار الشرق الأوسط وسوق النفط، بعد أن أدت التوترات مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط.

وناقش الزعيمان الدور الحاسم للمملكة العربية السعودية في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وفي سوق النفط العالمي، وقال هوجان جيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان إنهم ناقشوا أيضًا التهديد الذي يمثله تصاعد النظام الإيراني.

كما تم إجراء المكالمة الهاتفية في أعقاب قيام إيران بإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار في منطقة الخليج، مما دفع ترامب إلى الاستعداد لكنه توقف في النهاية عن شن هجوم انتقامي.

ولم يرد أي بيان من البيت الأبيض حول ما إذا كان ترامب قد أثار مع ولي العهد وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي.

