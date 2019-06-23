كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش: التوترات مع إيران يمكن معالجتها "فقط" سياسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ومن جانبه صرح ، وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش في أحد مواقع تويتر: "لا يمكن معالجة التوترات في الخليج إلا من الناحية السياسية. الأزمة التي طال أمدها تتطلب اهتمامًا جماعيًا ؛ في المقام الأول للتراجع وإيجاد حلول سياسية من خلال الحوار والمفاوضات".

قال مسؤول كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس إن التوترات في الخليج لا يمكن معالجتها إلا سياسياً ويجب أن تكون الأولوية في وقف التصعيد وبدء الحوار.

وقال قرقاش "الأصوات الإقليمية مهمة لتحقيق حلول مستدامة".

حيث أسقطت طهران يوم الخميس طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار قالت إنها دخلت المجال الجوي الإيراني ، وهو ما نفته واشنطن وقالت إن الطائرة كانت فوق المياه الدولية.

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وقد استدعت وزارة الخارجية الإيرانية يوم السبت القائم بالأعمال في الإمارات العربية المتحدة ، حيث قالت إن الطائرة بدون طيار ، للاحتجاج على قرار أبو ظبي "وضع منشآتها تحت تصرف القوات الأجنبية للعدوان".

علي صعيداً آخر , شنت الولايات المتحدة هجمات الكترونية ضد أنظمة مراقبة الصواريخ الإيرانية وشبكة تجسس ردا على حادث الطائرة بدون طيار ، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية يوم السبت.

كما أن طهران لم ترد بعد على التقارير التي نشرتها واشنطن بوست وياهو نيوز.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ألغى الضربات ضد إيران في اللحظة الأخيرة ، لأن مثل هذا الهجوم لم يكن رداً "متناسباً".