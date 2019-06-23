بوصوفة أحسن لاعب في مباراة المغرب وناميبيا.. “كنا الأفضل والمباريات الأولى دائما ما تكون صعبة”

اختارت اللجنة التقنية التابعة للاتحاد الإفريقية لكرة القدم، امبارك بوصوفة، كأحسن لاعب في المباراة، التي جمعت المنتخب المغربي ونظيره الناميبي، اليوم الأحد، عن أولى مباريات المجموعة الرابعة من “الكان”، بعد أن كان أكثر اللاعبين لمسا للكرة، في خط وسط المنتخب.

وفي تصريح له، بعد المباراة، قال بوصوفة إن ” المباريات الأولى دائما ما تكون صعبة، لقد فرضنا أسلوب لعبنا على الخصم، وكنا الطرف المسيطر بشكل تام، لكننا لم نوفق في العديد من الفرص والمحاولات، لكننا واصلنا الضغط، والحمد لله أثمرت ضغوطاتنا هدف الانتصار ونحن سعداء جدا بأول 3 نقاط لنا، في دور المجموعات”.

وأرجع المتحدث ذاته، سبب تواضع الأداء العام، لقلة تجربة مجموعة اللاعبين، الذين يخوضون “الكان” للمرة الأولى، بالإضافة إلى الظروف الخاصة التي أحيطت بالمباراة.

وعبر بوصوفة عن أمله، في المواصلة على نفس المنوال، وتحقيق انتصار آخر، في المباراة القادمة، أمام منتخب جنوب إفريقيا، وبالتالي بلوغ الدور الثاني.