أول رئيس لمنظمة الأغذية العالمية من بلد شيوعي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تم انتخاب نائب وزير الزراعة الصيني، تشو دونجيو، أمينا عاما جديدا، لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الأحد، في انتخابات لأعضاء المنظمة العاملة على مكافحة الجوع حول العالم.

ويعتبر دونجيو أول أمين عام للمنظمة، والتي مقرها روما، من دولة تسير وفق النظام الشيوعي، حسب وكالة "أسوشيتيد برس".

وقد تقلّد دونجيو المنصب من جولة التصويت الأولى، إذ حصد الغالبية المطلقة من أصوات أعضاء المنظمة الـ194.

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وحاز المسؤول الصيني على 108 أصوات، مقابل 71 صوتا للمرشحة الفرنسية كاترين جيسلان-لانييل، و12 صوتا للمرشح الجورجي دافيت كيرفاليدزه، الذي كان يحصل على دعم الولايات المتحدة، وفق المصدر ذاته.

وتقلّد المسؤول الصيني منصبه خلفّا لسلفه البرازيلي، خوسيه غرازيانو دي سيلفا، الذي قاد منظمة "الفاو" لولايتين متتاليتين مدتهما 4 سنوات.

وسيتولى دونجيو مهامه في الأول من آب/ أغسطس المقبل، على أن يستمر فيها حتى 31 تموز/ يوليو 2023.