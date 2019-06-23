اللجنة الأولمبية الدولية تحتفل بميلادها الـ125 بمقرٍّ جديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بمناسبة مرور 125 عاما على تأسيسها، وفي خضم الاستعدادات لاختيار المدينة المستضيفة للأولمبياد الشتوي في 2026، افتتحت اللجنة الأولمبية الدولية، مقرها الجديد في لوزان، اليوم الأحد، بتكلفة بلغت نحو 130 مليون يورو، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وافتتح رئيس اللجنة الدولية، الألماني توماس باخ، المبنى الذي شيد على ضفاف بحيرة ليمان، بحضور حوالي 600 ضيف وأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية ورؤساء الاتحادات الدولية والعديد من الأبطال الأولمبيين، بينهم أسطورة الجمباز السابقة الرومانية ناديا كومانيشي الفائزة بخمس ذهبيات أولمبية.

وقال باخ للحاضرين: "في هذا اليوم بالذات، قبل 125 عاما، في 23 حزيران/ يونيو 1894، في جامعة السوربون بباريس، أسس بيار دي كوبرتان اللجنة الأولمبية الدولية وأحيا الألعاب الأولمبية. لقد رأى بذلك وسيلة لتعزيز السلام بين الأمم والشعوب".

وشاركت في الحفل مغنية الأوبرا الأميركية، باربرا هندريكس، التي غنت نسخة من أغنية جون لينون الشهيرة "إيماجين".

وكلَّف بناء المنزل الأولمبي الذي تبلغ مساحته 22000 متر مربع، فيما كان المبنى السابق بمساحة 5000 متر مربع، 145 مليون فرنك سويسري (128 مليون يورو) وسيأوي قرابة 500 موظف من اللجنة الأولمبية الدولية تم تقسيمهم على أربعة مواقع.