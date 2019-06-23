أميركا: الموافقة على عقار يُعالج فقدان الرغبة الجنسية لدى المرأة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية على عقار من إنتاج شركتي بالاتن تكنولوجيز وأماج فارماسوتيكال يساعد المرأة التي لم ينقطع عنها الطمث على استعادة الرغبة الجنسية في أحدث محاولة للتوصل إلى دواء يصفه البعض بأنه "فياغرا نسائية"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وسيدخل العقار الذي يحمل اسم فايليسي إلى المنافسة في سوق شهدت من قبل محاولات فاشلة. ويقول محللون إن أي عقار يعالج بأمان وفعالية فقدان الرغبة الجنسية لدى المرأة قد يحقق في النهاية مبيعات سنوية تصل إلى نحو مليار دولار.

ويحفز فايليسي دروبا في المخ ترتبط بالرغبة الجنسية، ويساعد المرأة المصابة بفقدان الرغبة الجنسية ولم تبلغ سن انقطاع الطمث بعد.

ويدخل العقار الجديد في منافسة مع آدي الذي تنتجه شركة سبراوت وهو عبارة عن أقراص يومية جرى اعتمادها في عام 2015.

ويملك فايليسي عدة مزايا مقارنة بعقار آدي، ومنها قلة آثاره الجانبية وسرعة فعاليته وعدم الحاجة لتناوله بشكل يومي.