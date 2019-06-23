الخارجية البريطانية: وزير شؤون الشرق الأوسط أجرى محادثات منفتحة وبناءة مع الحكومة الإيرانية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:33 مساءً, 23 يونيو 2019 م
المناطق _ وكالات
أكدت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، أن وزير شؤون الشرق الأوسط موريسون أجرى محادثات منفتحة وبناءة مع الحكومة الإيرانية، مشدداً على تمسك بريطانيا بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران. أكدت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، أن وزير شؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون، أجرى محادثات منفتحة وبناءة مع الحكومة الإيرانية، مشدداً على تمسك بريطانيا بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران. وقال إن إيران يتحمل بصورة شبه مؤكدة المسؤولية عن الهجمات الأخيرة على الناقلات وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات.
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