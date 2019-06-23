يلدريم يقر بفوز منافسه أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول

أقر مرشح الحزب الحاكم في انتخابات إسطنبول بن علي يلدريم، بفوز منافسه أكرم إمام أوغلو، بمنصب رئيس بلدية إسطنبول. وحسب "رويترز" هنأ يلدريم مرشح المعارضة إمام أوغلو، وعبر عن أمله في أن يخدم المدينة جيدا.

وقد ألغت اللجنة العليا للانتخابات التركية في 6 مايو الماضي، نتائج رئاسة بلدية اسطنبول في انتخابات جرت نهاية مارس، وقررت إعادة إجرائها في 23 يونيو. وقد ألغت اللجنة العليا للانتخابات التركية في 6 مايو الماضي، نتائج رئاسة بلدية اسطنبول في انتخابات جرت نهاية مارس، وقررت إعادة إجرائها في 23 يونيو.

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