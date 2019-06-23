اجتماع في ديالى لمناقشة الخروقات في منفذي المنذرية ومندلي

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "اجتماعاً عُقد، اليوم، بحضور رئيس هيأة المنافذ الحدودية ومحافظ ديالى ومدير عام العمليات والخطط و قائد عمليات ديالي و قائد الفرقة الخامسه وقائد محور ديالي/ هيأة الحشد الشعبي ومدراء كل من منفذي المنذرية ومندلي".وأضافت، أن "الحاضرين ناقشوا الخروقات التي تحدث في المنفذين وسبل معالجتهما وبما يمنع الهدر في المال العام ويضمن حماية المنتج والمستهلك وكذلك مناقشة الوسائل التي يمكن ان تحد من تهريب البضائع القادمة من الاقليم".

وأوضحت الهيئة، أنه "في نهاية الاجتماع وقع محضر مشترك تضمن أهم التوصيات التي من شأنها معالجة هذه الخروقات".