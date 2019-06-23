مصرع عشرة أشخاص بانفجار خط أنابيب للغاز جنوبي نيجيريا

لُقي عشرة أشخاص مصرعهم، الأحد، بانفجار خط أنابيب للغاز في ولاية ريفر جنوبي نيجيريا. وذكرت صحيفة " Punch"، ان "الانفجار وقع عندما تجمع موظفو شركة طاقة غير معروفة، قرب خط الأنابيب". من جانبها، أكدت الشرطة النيجيرية وجود قتلى في الانفجار، لكنها لم تحدد عددهم، مؤكدة أنها فتحت تحقيقا في القضية.



وأعرب الرئيس النيجيري محمد بخاري عن تعازيه لوقوع ضحايا في الحادث. وأعرب الرئيس النيجيري محمد بخاري عن تعازيه لوقوع ضحايا في الحادث.

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