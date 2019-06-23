نائب عن سائرون: رئاسة الوزراء تعيش ايامها الاخيرة

اعتبر النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني، الاحد، ان الاداء الحكومي ما زال ضعيفا، مرجحا ان رئاسة مجلس الوزراء "تعيش ايامها الاخيرة في الاداء".
واضاف السكيني، ان "حسم الكابينة الوزارية يرتبط بشكل مباشر بالجهود ومدى التنازلات التي تقدم من هنا وهناك"، لافتا الى ان "الاداء ما زال ضعيف والكابينة الحكومية التي جاءت بالتقسيط المريح لم تكن بمستوى طموح المواطن ونعتقد ان رئاسة مجلس الوزراء تعيش ايامها الاخيرة في الاداء من الركود وضعف الاداء والضعف في تبني الوصول الى الطموحات التي طرحت".
ولفت السكيني، الى ان "البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الوزراء كان مميزا في كونه مجرد حبر على ورق، دون ان نجد منه اي اثر على ارض الواقع، كما ان ملفات الفساد التي طرحت جميعها اشارت الى ان عادل عبد المهدي لا يمكنه ادارة الملف بشكل صحيح مايجعل مشهد البلد يتجه للمجهول، يقابله ضعف في اداء مجلس النواب ايضا ويجب اعادة التفكير في هيكلة النظام السياسي بالعراق".
يشار الى ان جدول اعمال جلسة السبت 22 حزيران 2019 ، تضمن فقرتين الاولى استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية والثانية التصويت على الدرجات الخاصة وانهاء ملف ادارة الدولة بالوكالة قبل ان يتم حذفهما من جدول الاعمال قبل بدء الجلسة.
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