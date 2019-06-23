الدفاع المدني تعلن اخماد حريق نشب داخل بساتين شمال بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن اخماد حريق نشب داخل بساتين شمال بغداد. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق نشب داخل بساتين تقدر مساحتها 40 دونما في المنطقة الواقعة بين سبع البور وابراهيم بن علي شمال بغداد".



وأضافت أن "الفرق تمكنت من ابعاد النيران على الدور القريبة والسيطرة واخماد الحريق بوقت قياسي حال دون توسع الحادث او وقوع إصابات بشرية تذكر".

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