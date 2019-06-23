العراق يشارك باجتماعات الدورة 41 لمؤتمر الاغذية والزراعة للأمم المتحدة

شارك وزير الزراعة صالح الحسني، الأحد، في اجتماعات الدورة 41 لمؤتمر الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
وأضافت أن "حكومة العراق من خلال وزير الزراعة دعمت مرشح الصين والذي تعهد بدعم نشاطات القطاع الزراعي في العراق من خلال إعطاء اولوية لنقل وتوطين التكنولوجيا في العراق عند لقاءه الحسني في اليوم الذي سبق جولة الانتخاب، فضلاً عن توجيهات رئيس الوزراء بدعم مرشح الصين وتأييد ذلك من قبل وزارة الخارجية".
وأوضحت الوزارة، أن "العراق تربطه علاقات زراعية واقتصادية واسعة بجمهورية الصين الشعبية وفي مختلف المجالات سيما زراعة الشلب والاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال فضلا عن التنسيق عالي المستوى في مجال اسمدة الداب والاتفاق على تزويد العراق بتقانات الري المتطورة".
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