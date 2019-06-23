العراق يشارك باجتماعات الدورة 41 لمؤتمر الاغذية والزراعة للأمم المتحدة

وذكرت وزارة الزراعة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الحسني ترأس وفد جمهورية العراق في اجتماعات الدورة الحادية والأربعين لمؤتمر منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة للفترة من ٢٢-٢٩/ حزيران/٢٠١٩ المنعقد في العاصمة الإيطالية روما"، مبينة أنه "جرى خلال اليوم الثاني لاعمال المؤتمر انتخاب مدير عام المنظمة، وأفرزت النتائج فوز مرشح الصين الدكتور تشوي دونغ يوي من الجولة الاولى".وأضافت أن "حكومة العراق من خلال وزير الزراعة دعمت مرشح الصين والذي تعهد بدعم نشاطات القطاع الزراعي في العراق من خلال إعطاء اولوية لنقل وتوطين التكنولوجيا في العراق عند لقاءه الحسني في اليوم الذي سبق جولة الانتخاب، فضلاً عن توجيهات رئيس الوزراء بدعم مرشح الصين وتأييد ذلك من قبل وزارة الخارجية".

وأوضحت الوزارة، أن "العراق تربطه علاقات زراعية واقتصادية واسعة بجمهورية الصين الشعبية وفي مختلف المجالات سيما زراعة الشلب والاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال فضلا عن التنسيق عالي المستوى في مجال اسمدة الداب والاتفاق على تزويد العراق بتقانات الري المتطورة".

