شركة 'سايبا' تسلم السوق الايرانية 60 الف سيارة

اعلنت شركة "سايبا" الايرانية لصناعة السيارات، الاحد، تسلم السوق المحلية 60 الف سيارة. وقال مساعد شؤون التسويق والمبيعات بمجموعة سايبا لصناعة السيارت إنه "تسليم 60 الف سيارة للسوق المحلية منذ 21 مارس/آذار 2019. وأوضح حسن كاظمي طرقي في تصريح نشرته وكالة "فارس"، أن "الشركة ستواصل تسليم السيارات بهدف تلبية العرض بالسوق المحلية ولاسترضاء زبائنها".



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