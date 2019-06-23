علي النعيمي: قطر تعيش أزمتها بصراع مع ذاتها

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العين الإخباريةالأحد 2019/6/23 08:19 مساء بتوقيت أبوظبي
الدكتور علي راشد النعيمي رئيس تحرير "العين الإخبارية"
أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس تحرير "العين الإخبارية"، الأحد، أن قطر تعيش أزمتها بصراع مع ذاتها نتيجة ضياع بوصلة هويتها بسبب تسلط الإسرائيلي عزمي بشارة والإخونجية على قراراتها السياسية والأمنية.
وأوضح، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن هذا هو ما يدفع قطر لافتعال المعارك السياسية ويصيح مرتزقتها لشغل أنظار الشعب القطري وجلب انتباه العالم إليهم وبالذات من خلال الإساءة للآخرين.
وأشار الدكتور علي النعيمي إلى أن الجميع يتذكر الأدوار الخبيثة لقطر مثل حملتها على السعودية بسبب الوجود العسكري الأمريكي، لتقوم بعد ذلك باحتضان أكبر قاعدة عسكرية أمريكية خارج الأراضي الأمريكية والتكفل بكامل نفقاتها.
وأضاف في تغريداته: "عند كل إنجاز إماراتي أو سعودي أو مصري نسمع صراخ وعويل مرتزقة قطر، ولذلك نقول لهم حين يتحدث الكبار لا مكان للأقزام أذناب تركيا وإيران".
وأكد الدكتور علي النعيمي أن الإمارات تمثل صوت العقل والحكمة ولها مصداقية وتقدير لدى قادة العالم، أما قطر فلا مكان لها إلا عند قادة إيران وتركيا وزعماء الجماعات الإرهابية لأنها تمثل جزءا من نفوذهم ودورا محدودا في تمويل أجنداتهم.
وتابع: "لأن قطر تعتبر امتدادا للنفوذ الإيراني فقد تم تجاهلها من القوى الدولية في الأزمة الحالية لأنها فقدت سيادتها وقرارها الوطني لمصلحة إيران."
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