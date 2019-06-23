8 قتلى حصيلة هجوم "بوكو حرام" الإرهابي في تشاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 8 تشاديين بينهم 7 عسكريين، في هجوم نفذته عناصر تابعة لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية، يوم الجمعة الماضي.

الهجوم الإرهابي استهدف بلدة تقع في منطقة بحيرة تشاد غربي البلاد، نسب إلى بوكو حرام، بحسب مصادر أمنية تشادية الأحد.

وقال مصدر أمني تشادي: "أحصينا 8 قتلى هم سبعة عسكريين وأحد حراس زعيم محلي، قتلوا في بلدة نغوبوا، إضافة إلى 13 جريحا"، مشيرا إلى مقتل "6 عناصر من بوكو حرام الإرهابية وتركوا وراءهم قطعتي سلاح".

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وأشار مصدر أمني تشادي آخر إلى تعرض عناصر أمنية "لكمين في مكان غير بعيد من نغوبوا بمنطقة بحيرة تشاد".

وتشهد منطقة بحيرة تشاد تجدد هجمات جماعة بوكو حرام الإرهابية النيجيرية منذ يونو/حزيران 2018، وسجلت منذ ذلك الوقت 9 هجمات لبوكو حرام في الأراضي التشادية.

وفي نهاية مارس/آذار، قتل 23 جنديا تشاديا في هجوم على قاعدة متقدمة على الضفة الشمالية الشرقية للبحيرة.