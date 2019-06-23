مفتي مصر: جماعات الإسلام السياسي دفعت الشباب نحو "داعش"

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العين الإخبارية - محمد حسين - القاهرةالأحد 2019/6/23 07:36 مساء بتوقيت أبوظبي
الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية
قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن انتشار الإسلاموفوبيا في الغرب يعُد نتاج الخلل في الخطاب الإفتائي والدعوي الموجه إلى الغرب، مؤكداً أن جماعات الإسلام السياسية شوهت صورة الإسلام ودفعت الكثير من الشباب في الغرب إلى الالتحاق بصفوف "داعش".
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، اليوم الأحد، وفدًا من الأساتذة والطلبة الأجانب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ للإجابة عن تساؤلاتهم حول عدد من القضايا المهمة.
وأضاف مفتي مصر، خلال اللقاء، أن الفتوى ليست جامدة، ولكنها مرنة وتتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، وتراعي طبيعة المجتمعات والمصلحة العامة للناس، فالفتوى ليست مصادمة للواقع ولكنها معالجة لما يطرأ من قضايا يحتاج الناس إلى رأي شرعي فيها.
وأكد الدكتور شوقي علام، أنه من خلال أسئلة الناس التي ترد إلى الدار يمكن أن نقرأ الواقع المصري ونحلله، قائلاً: "الفتوى لها عامل كبير في استقرار المجتمعات والحفاظ عليها".
من جانبه، عبَّر وفد الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن سعادته باللقاء الذي عمل على توضيح الكثير من الأمور التي كانوا يبحثون عن إجاباتها، مبدين تطلعهم إلى مزيد من هذه اللقاءات المهمة التي تسهم بشكل كبير في توضيح صورة الإسلام الصحيحة.
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