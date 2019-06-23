إثيوبيا تعلن الحداد الإثنين على ضحايا الانقلاب الفاشل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البرلمان الإثيوبي، غدًا الإثنين، يوم حداد عام على أرواح ضحايا محاولة الانقلاب الفاشلة بإقليم أمهرة، وقرر تنكيس الأعلام في جميع مؤسسات الدولة الإثيوبية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أعلن في وقت سابق، الأحد، أن قوات الأمن تسيطر تماما على إقليم أمهرة شمالي البلاد.



وأعلنت الحكومة الإثيوبية أن رئيس أركان الجيش سيري ميكونين، قُتل برصاص أحد حراسه، إثر محاولة انقلاب فاشلة شهدها إقليم أمهرة وأسفرت عن مقتل رئيس حكومة الإقليم ومستشاره.





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وتشكلت قوى أمنية مشتركة من الجيش والشرطة لمتابعة الأوضاع في الإقليم.



وظهر آبي أحمد، الليلة الماضية، بالزي العسكري على التلفزيون الرسمي، للإعلان عن عملية إطلاق النار على الجنرال سيري ميكونين، متهما "جهات مأجورة" بتنفيذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في أمهرة.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية الفيدرالية فشل محاولة انقلاب على حكومة إقليم أمهرة شمالي البلاد، مساء اليوم السبت.