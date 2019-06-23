ترامب يقول أنه "ربما" يجري محادثات مع بوتين بقمة العشرين بشأن التدخل في الانتخابات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الاميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحطة (إن.بي.سي نيوز) في مقابلة بُثت اليوم الأحد إنه قد يجري محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية المقبلة في 2020.

وسئل ترامب عما إذا كان سيفعل ذلك قال "ربما.. إذا كنتم تريدون مني أن أفعل ذلك فسأفعل".