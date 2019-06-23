قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحطة (إن.بي.سي نيوز) في مقابلة بُثت اليوم الأحد إنه قد يجري محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية المقبلة في 2020.
وسئل ترامب عما إذا كان سيفعل ذلك قال "ربما.. إذا كنتم تريدون مني أن أفعل ذلك فسأفعل".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يقول أنه "ربما" يجري محادثات مع بوتين بقمة العشرين بشأن التدخل في الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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