الان تتابع مرشح الحزب الحاكم في تركيا يقر بهزيمته في انتخابات إسطنبول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 5 دقائق - 7:26 م, 23 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أعلن مرشح الحزب الحاكم في انتخابات إسطنبول هزيمته، وهنأ مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، وأعرب عن أمله في أن يخدم المدينة جيدا.

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