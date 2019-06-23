مسؤول عسكري إيراني يهدد واشنطن بإستهداف جنودها في المنطقة

هدد مسؤول عسكري إيراني رفيع، اليوم الأحد، بإستهداف جنود الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخريج في حال إندلاع أي حرب قد تخرج عن السيطرة .

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، عن الميجر جنرال غلام علي رشيد، قوله "إذا اندلع صراع في المنطقة فلن تتمكن أي دولة من التحكم في نطاقه وتوقيته".

وأضاف: "على الحكومة الأمريكية التصرف بمسؤولية لحماية أرواح القوات الأمريكية بتفادي سوء التصرف في المنطقة".

Advertisements

وجاءت تصريحات غلام عقب تغريدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوح خلالها بفرض مزيداً من العقوبات على إيران .

وقال ترامب أنه يرغب في إبرام اتفاق لدعم اقتصادها، وذلك في خطوة تهدف على ما يبدو لتخفيف التوتر عقب إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة .

وأضاف ترامب أنه تراجع عن ضربة عسكرية ردًا على إسقاط الطائرة؛ لأنها ربما كانت ستسفر عن مقتل 150 شخصًا.